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    В «Гамбурге» ответили на ультиматум болельщиков команде

    Руководство «Гамбурга» встревожено ростом недовольства среди радикально настроенных болельщиков клуба.

    Напомним, что во время матча 11-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (2:2) фанаты ганзейского клуба вывесили на трибуне плакат, на котором предупредили, что домашняя игра 12-го тура с бременским «Вердером» будет последним шансом для команды реабилитироваться.

    «Мы понимаем недовольство и разочарование болельщиков и осознаем, что не в том положении, чтобы предъявлять к ним требования. Но очевидно, что освистывание не поможет команде», – ответили на слова болельщиков в руководстве клуба.

    Матч «Гамбурга» с «Вердером» пройдет 26 ноября.

    Источник: Bild

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    24.11.2016 07:36
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