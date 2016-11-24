Симеоне: «Теперь все поняли, что выиграть в России совсем не просто»

Спасибо Ростову и Бердыеву за удовольствие от Футбола!!!! Не сомневаваюсь в 3 месте в очень красивой группе. Молодцы!!!!
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признал, что его радует первая строчка в группе D Лиги чемпионов. Об этом он заявил после матча с ПСВ (2:0).
«Сегодня мы смогли сделать очень важный шаг на пути к плей-офф Лиги чемпионов. Теперь мы занимаем отличную позицию и можем продолжать борьбу на своих условиях.
Первое место в группе было добыто в матчах с ПСВ и «Ростовом». Если бы мы сыграли в этих матчах вничью, то не лидировали бы в группе.
Теперь вы прекрасно понимаете, что выиграть в России совсем не просто. Люди считали, что это легкая задача, но это не так, мы поехали туда и выполнили свою работу», – сказал Симеоне.
Напомним, что вчера в Ростове-на-Дону местный «Ростов» обыграл «Баварию» со счетом 3:2.