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    Симеоне: «Теперь все поняли, что выиграть в России совсем не просто»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признал, что его радует первая строчка в группе D Лиги чемпионов. Об этом он заявил после матча с ПСВ (2:0).

    «Сегодня мы смогли сделать очень важный шаг на пути к плей-офф Лиги чемпионов. Теперь мы занимаем отличную позицию и можем продолжать борьбу на своих условиях.

    Первое место в группе было добыто в матчах с ПСВ и «Ростовом». Если бы мы сыграли в этих матчах вничью, то не лидировали бы в группе.

    Теперь вы прекрасно понимаете, что выиграть в России совсем не просто. Люди считали, что это легкая задача, но это не так, мы поехали туда и выполнили свою работу», – сказал Симеоне.

    Напомним, что вчера в Ростове-на-Дону местный «Ростов» обыграл «Баварию» со счетом 3:2.

    Источник: Football Espana

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    24.11.2016 06:30
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 25 ноября 2016, 11:24

      Спасибо Ростову и Бердыеву за удовольствие от Футбола!!!! Не сомневаваюсь в 3 месте в очень красивой группе. Молодцы!!!!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 ноября 2016, 12:00

      Так будут играть против псв- и о ничьей задумываться не прийдётся.Вперёд Ростов,радует команда.

      5
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      Рейтинг: +39

      Замир 24 ноября 2016, 11:13

      Миллионеры из ЦСКА наверно нервно курят в сторонке.

      4
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      Рейтинг: +187

      teodogat > Замир 24 ноября 2016, 19:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА бы тоже обыграл такую Баварию.

      -5
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      Рейтинг: +520

      Boozman > teodogat 24 ноября 2016, 21:56

      ЦСКА хромой Байер обыграть не в состоянии был, да и гол закатил только с пенальти. А ещё Монако и Тоттенхэм. Или хочешь сказать, эти клубы выше классом Баварии и Атлетико?

      0
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 24 ноября 2016, 10:25

      половина этих мужиков и раньше играли в ростове и нехрена не могли, в том и сила Бердыева, знать где и аак использовать игрока в полную силу его возможности

      5
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      Рейтинг: +496

      firs04 24 ноября 2016, 10:21

      Все кричат Бердыев, Бердыев. На поле играют мужики, которые выгрызают на поле. Без Бердыева конечно не обходится, но если играют тряпки, то никакая тактика и стратегия не поможет. С победой Россия!

      3
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > firs04 24 ноября 2016, 10:51

      Согласен, выпусти нас кто тут пишет))) Бердыев не спасет))) тут уж было по мужски...бились до конца!))

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > firs04 24 ноября 2016, 11:56

      Молодцы мужики но почему они не мужики когда Бердыева нет?

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 24 ноября 2016, 09:29

      Симеоне врать не будет. Атлетико за малым не потерял очки с Ростовом. Привет Слуцкому, который при слове Бавария нервно вскрикивает и мочится под себя

      10
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      Рейтинг: +176

      gencha19 24 ноября 2016, 08:30

      Симеоне просто отскочил. Осталось за малым не проиграть обкуренным.

      10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > gencha19 24 ноября 2016, 10:15

      Особенно в Мадриде,когда в самой концовке выиграли...

      1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 24 ноября 2016, 08:18

      Бердыев гений тактики, мне кажется дай ему денег на трансферы он из Ростова гранд слепит,)

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > гус 24 ноября 2016, 09:30

      Вообще-то Рубин два раза становился чемпионом и обыгрывал Барселону в гостях.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 ноября 2016, 08:08

      Вот так нужно бороться, а москали только мечтают....

      5
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      Рейтинг: +40

      Buen 24 ноября 2016, 06:58

      Москва ,когда уже вы признаете что, это не случайные победы ?

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      Рейтинг: +25029

      bset > Buen 24 ноября 2016, 08:32

      Я не знаю, кто там не признает, что победы по делу. Все очевидно

      5
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