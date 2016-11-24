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    Мевля признался, что победа над «Баварией» стала главной в его карьере

    Защитник «Ростова» Миха Мевля поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). По словам футболиста, победа над мюнхенским клубом – главный успех в его карьере.

    «Я думаю, мы здорово сыграли. Перед игрой мы хотели просто получить очки, в итоге мы добились трех очков. Мы по-прежнему боремся за место в Лиге Европы, и победа над «Баварией» вернула нас в борьбу за это место. Конечно, это самая значимая победа в моей жизни, я очень счастлив. Мы были очень амбициозными, мы отдались на 100%, но это было непросто. На последних минутах «Бавария» проигрывала и выпустила свежих игроков, но им это не помогло. Мы сохраняли концентрацию и добились результата», – сказал Мевля.

    Источник: Р-Спорт

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    24.11.2016 01:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +47

      Ильин 24 ноября 2016, 12:01

      Учитесь, кони, как за Россию нужно биться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 ноября 2016, 10:13

      Эта игра запомнится на всю жизнь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 ноября 2016, 03:58

      Не матч, а просто фантастика, и главной она стала не только для Мевли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 24 ноября 2016, 01:38

      Молодцы, ребята

      2
      Ответить
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