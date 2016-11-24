Полоз: «Футболисты «Баварии» такие же люди, как и все»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). По словам футболиста, на такую команду, как мюнхенцы, не требуется дополнительного настроя.

«Хочу в первую очередь поздравить «Ростов» с исторической победой. Спасибо огромное болельщикам, которые в такой холод пришли. Футболисты «Баварии» такие же люди, как и все. На такую топ-команду как «Бавария» настрой в принципе не нужен. Главное – точно знать, что ты будешь делать на поле. Отсюда и результат. На данный момент такие клубы, как «Бавария», можно обыгрывать только за счет командных действий», – сказал Полоз.