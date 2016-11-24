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Бубнов считает, что «Ростов» заставил ошибаться «Баварию»

24 ноября 2016, 00:09
15

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче группового этапа Лиги чемпионом между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счетом 3:2.

«Я говорил о том, что «Ростов» может отобрать очки у «Баварии». Ростовчане играли дома, вышли на этот матч в оптимальном составе и, конечно, очень серьезно настроились. У «Баварии» же, в свою очередь, наоборот, было немало трудностей из-за большого количества травмированных. В итоге же у мюнхенцев были проблемы как в игре в обороне, так и в атаке. И если бы сам «Ростов» поаккуратнее и повнимательнее отработал в защите, от такой «Баварии» он мог бы пропустить и меньше.

При этом в мюнхенском клубе все равно отнеслись к матчу очень профессионально. С одной стороны, «Бавария» все равно не стала бы убиваться, тем более, играя в такую погоду — в команде, конечно, держат в голове предстоящие непростые игры в национальном чемпионате и понимают, что с таким количеством травмированных будет очень непросто. Ведь игра с «Ростовом» все-таки не была для мюнхенцев вопросом жизни и смерти! Но, с другой стороны, никакой речи о недонастрое, недооценке соперника и пренебрежительном отношении тоже не было. Да, «Бавария» ошибалась по ходу встречи, но ошибаться ее заставлял ее противник. Команда пропустила голы со штрафного и с пенальти, а первый мяч так и вовсе привезла сама себе. Кроме того, «Ростов» не позволил ничего создать Роберту Левандовскому, что тоже очень важно. Но, конечно, если бы «Бавария» сыграла понадежнее в обороне, то она бы точно не проиграла.

«Ростов» же провел очередной матч в свойственному ему стиле. Команда рассчитывала на успешные контратаки, и на этот раз результат хороший, ведь и процент реализации у ростовчан был очень большой. Правда, все равно помимо голевых было и еще несколько нереализованных опасных моментов», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Ростов Бавария Бубнов Александр
Комментарии (15)
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melnicn
1479935905
Class!!!
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Sergej-74
1479936475
ростов красавцы
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Анатолий Одинец
1479936622
Бубнов всё знает
Ответить
Chesn0k
1479938921
Ростов молодцы!
Ответить
DIDI 23
1479939637
Ростов - Мужики!
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1479944707
Огорчу..............Баварии было плевать на этот матч , они чётко знали что будут играть в лиге чемпионов дальше не зависимо от этого матча , да и состав увы был совсем не идеален..........
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Опорник84
1479953868
Ростов молодцы!
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a-rakhmatov
1479974618
Просто Ростов сыграл лучше Баварии)))
Ответить
balaton78
1479975000
Бубен,пытается примазаться к победе Ростова..Перед жеребьевкой говорил,что Ростов проиграет все шесть матчей,а теперь :" Я говорил о том, что «Ростов» может отобрать очки у «Баварии»"..Вот такие "эксперты"..
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gencha19
1479997588
Такому эксперту место возле параши.
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