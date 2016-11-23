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    Арвеладзе: «Маккаби» знает слабые места «Зенита»

    Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе в преддверии матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» заявил, что знает слабые месте питерской команды. Напомним, матч состоится 24 ноября в 19:00 по московскому времени.

    «Нас приняли тепло. Кроме погоды все замечательно. Мы посмотрели 4 матча «Зенита», знаем, что завтра будет очень сложно, но мы готовы. У каждой команды есть слабые стороны, и мы знаем слабые стороны «Зенита». При холодной погоде играть легче, чем когда слишком жарко. Но мы чувствуем себя не очень комфортно при этой температуре», – сказал специалист.

    Источник: Р-Спорт

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    23.11.2016 19:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 14:55

      а это не секрет самые слабые в Зените русские футболеры особенно пришедшие из мАсквы

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 24 ноября 2016, 01:04

      Ага, и мы знаем! Порой, до 75-ой минуты играть и вместо мяча "слабые места" пинать!)

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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 ноября 2016, 22:19

      Маккаби - одно сплошное слабое место.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 ноября 2016, 19:46

      Знать мало)))

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 23 ноября 2016, 19:26

      Ох и выхватят завтра израильтяне, 3:1 или 4:1 мой прогноз

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