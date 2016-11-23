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    Луческу заявил, что место в воротах в матче против «Маккаби» займет Лодыгин

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, питерский клуб обеспечил себе выход из группы. Матч состоится 24 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Мы сейчас не думаем о матче с «Краснодаром». Завтра у нас игра в Лиге Европы, нужно уважать этот турнир. Не будем забывать, что это очки в рейтинге, таким образом мы помогаем всем российским клубам. Что касается голкипера, то завтра в воротах будет Лодыгин. Хотел бы до конца года не менять вратаря. По поводу трансферов встретимся с руководством на следующей неделе и все обсудим, пока нет никакой ясности.

    Что касается «Маккаби», то последние игры они выступали одним составом, не думаю, что увидим завтра какие-то изменения в игре соперника. У них хороший состав, многие игроки выступают в национальных сборных. «Маккаби» надо выходить из группы, у них будет запредельная мотивация. Состав «Зенита» будет несколько другим, чем был в Израиле», – сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2016 19:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 14:59

      старый мистер тупой тренер нет чтобы выставить молодежь поставит всех основных а потом будет плакаться мол все травмированы уставшие когда просрут в Краснодаре ему сейчас насрать на все Зенит последняя команда после он пойдет на отдых а то что он говорит что строит новую команду просто лукавит старый лис он два года отработает создаст видимость и свалит в Турцию или Бухарест

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      Рейтинг: +145

      Danjer 24 ноября 2016, 02:55

      Может он хочет повторить выездной матч???ему наверное нравится отыгрывание,а тут он в Юрке уверен)))))))))))

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 23 ноября 2016, 19:53

      "Хотел бы до конца года не менять вратаря." Из-за этого хотения Зенит еще при упрямом молодом португальце потерял уйму очков и дважды уступил золото. Теперь на те же грабли наступает старый, но не менее упрямый румын .

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