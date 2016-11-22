Левандовски: «Ростов» прогрессировал с каждой игрой в ЛЧ»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями накануне матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова».

«Конечно, простой игры не будет. «Ростов» – серьезный соперник. Три очка не гарантированы. «Ростов» хорошо себя показывает в этой Лиге чемпионов. «Ростов» прогрессировал с каждой игрой в Лиге чемпионов. «Баварии» нужно быть готовой к этому. Хоть «Ростов» и четвертый в группе, но команда борется самоотверженно.

Наша задача – играть в футбол. Да, холодно: -5, -10 и ветрено, но это не так важно. Сейчас мы боремся за первое место в группе с «Атлетико». Мы настроены максимально», – сказал Левандовски.

Матч «Ростов» – «Бавария» состоится в среду, 23 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.