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    Коке заявил, что «Атлетико» нужно скорее забыть о поражении от «Реала»

    Полузащитник «Атлетико» Коке подчеркнул, что команде нужно как можно скорее забыть о домашнем разгромном поражении от «Реала» (0:3) в поединке 12-го тура Примеры. По его мнению, наличие в составе «матрасников» высококлассных игроков поможет им добиваться побед в дальнейшем.

    «Нам не стоит смотреть назад, мы обязаны двигаться вперед. Сейчас у нас не слишком хорошие времена, но мы вновь окажемся на вершине, так как у нас в составе есть великие футболисты», – сказал Коке.

    В настоящее время «Атлетико» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея 21 очко в активе, и отстает от лидирующего «Реала» на девять баллов.

    Источник: Football Espana

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    22.11.2016 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 22 ноября 2016, 22:07

      вряд ли забудешь особенно один пидик как ты назвал по глупостью три раза шарахнул по вашим дыркам.

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