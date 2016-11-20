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    Неизвестные угрожали Айбу ножом и забрали у футболиста часы стоимостью 25 тысяч

    Нападающий «Борнмута» Джордон Айб подвергся нападению грабителей. Сообщается, что инцидент произошел на юго-востоке Лондона, когда 20-летний футболист возвращался после тренировки и попал в небольшую автомобильную аварию.

    Неизвестные угрожали игроку ножом и забрали часы фирмы Rolex, стоимость которых составляет 25 тысяч фунтов. Отметим, что сам Айб от рук злоумышленников не пострадал.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Борнмут» в АПЛ 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: BBC

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    20.11.2016 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +588

      Sergil 20 ноября 2016, 12:58

      Это были фанаты Борнмута, которые не оценили трансфер этого бревна :)

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