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    «Арсенал» видит в Ройсе замену Санчесу

    Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса. Как сообщает источник, лондонский клуб попытается приобрести немецкого хавбека в случае ухода нападающего Алексиса Санчеса.

    Отметим, что за 27-летнего хавбека «Арсеналу» придется заплатить около 30 миллионов фунтов стрелингов.

    Напомним, что Ройс только недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил Евро-2016 и старт нынешнего сезона.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.11.2016 09:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 19 ноября 2016, 13:55

      Во-первых - с чего бы это Санчесу покидать "Арсенал" ?
      Во-вторых - Ройс опять травмировался... На тренировке.

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