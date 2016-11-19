«Арсенал» видит в Ройсе замену Санчесу

Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса. Как сообщает источник, лондонский клуб попытается приобрести немецкого хавбека в случае ухода нападающего Алексиса Санчеса.

Отметим, что за 27-летнего хавбека «Арсеналу» придется заплатить около 30 миллионов фунтов стрелингов.

Напомним, что Ройс только недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил Евро-2016 и старт нынешнего сезона.