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    Бундеслига. «Вольфсбург» потерпел поражение от «Шальке-04» и другие результаты

    В матче 11-го тура Бундеслиги «Шальке-04» в гостях одержал победу над «Вольфсбургом» со счетом 1:0. Три очка клубу из Гельзенкирхена принес гол Леона Горецки. Таким образом, беспроигрышная серия «горняков» достигла шести встреч кряду.

    В других матчах игрового дня «Ингольштадт» оказался сильнее «Дармштадта», «Майнц» в непростой борьбе обыграл «Фрайбург», менхенгладбахская «Боруссия» потерпела поражение от «Кельна», «Аугсбург» и «Герта» голов не забили.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

    Аугсбург – Герта – 0:0

    Боруссия М – Кельн – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Штиндь, 32; 1:1 – Модесте, 60; 1:2 – Риссе, 90+1.

    Вольфсбург – Шальке-04 – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Горецка, 82.

    Дармштадт – Ингольштадт – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Хартманн, 68.

    Майнц – Фрайбург – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бунгерт, 15; 2:0 – Малли, 20 (с пенальти); 2:1 – Грифо, 67; 3:1 – Белл, 82; 3:2 – Петерсен, 85; 4:2 – Онисиво, 90+5.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 19:24
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