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    Бубнов: «Может, ЦСКА прячет Дзагоева от допинг-контроля?»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о ситуации с употреблением кокаина полузащитником ЦСКА Романом Еременко.

    «Судя по всему, клуб ни при чем в ситуации с Еременко – речь идет же не о допинге. И имидж российского футбола не пострадает. Но вот вопрос, почему так долго Дзагоев не играет и что там за такая травма? Может ли быть, что в ЦСКА замешана целая группа футболистов в истории с Еременко? Но они же там общаются между собой.

    Закрадывается сомнение, что с учетом строгого допинг-контроля в Лиге чемпионов, может, они Дзагоева прячут. Я не утверждаю, но что это за травма у Дзагоева на ровном месте? По Еременко – однозначно он себе имидж подмочил. Лично для него это трагедия. Футболист может закончить карьеру с подмоченной репутацией. А для ЦСКА Роман является огромной потерей», – сказал Бубнов.

    Напомним, Алан Дзагоев не выходил на поле более полутора месяцев.

    Источник: Спорт FM

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    19.11.2016 00:00
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 ноября 2016, 18:02

      "все смешалось в доме Облонских..."

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 21 ноября 2016, 15:00

      опять по пьяни чушь несет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 19 ноября 2016, 14:06

      может и прячет,нарколыги они такие,шифруются

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 ноября 2016, 10:36

      А не замешаны здесь еще и Мамаев с Кокориным? Может все это произошло именно там, на той самой вечеринке) Еще один бред от Бубнова.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 ноября 2016, 10:35

      Берите пример с бубнова,он не прячется ни от психиаторов,ни от наркологов...употребляет открыто.

      6
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 19 ноября 2016, 09:29

      че зря языком молоть такое брякать доказательства надо иметь точно так же и про договорняки одни бла бла бла, а доказательств нет

      0
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      Рейтинг: +6332

      порт 19 ноября 2016, 09:25

      Да и Лёня не просто так раскачиваться.

      5
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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 19 ноября 2016, 07:28

      Все может быть, на пару с Еременко кокс употребляли!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 19 ноября 2016, 07:03

      Кто бы Бубна на допинг проверил......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 19 ноября 2016, 06:28

      Шерлок Холмс?!

      1
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