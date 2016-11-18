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    Фернандес: «В этом сезоне ЦСКА еще поборется за золото»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес пообещал, что в текущем сезоне его команда поборется за чемпионское звание.

    «В самом деле, в нескольких матчах подряд в октябре и ноябре мы не сумели одержать победу, но такое бывает в футболе. Нам очень не хватает Дзагоева и Еременко, от которых многое зависит в игре. Но уверен, что этот период пройдет – и мы снова начнем побеждать.

    Верю ли в то, что ЦСКА вернется в чемпионскую гонку? А мы из нее и не выходили! В последние четыре года наша команда трижды становилась чемпионом России, вот и в этом сезоне мы еще поборемся за золото. Главные конкуренты – «Зенит» и «Спартак», – уверен Фернандес.

    После 13-ти туров ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвертое место, отставая от лидирующего «Спартака» на девять очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.11.2016 10:07
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +324

      hellkid 19 ноября 2016, 14:18

      состав глубже сделайте. на 14 игроках не протянете

      0
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 18 ноября 2016, 14:35

      Парень русский рассуждает,
      Я его не осуждаю.
      Если был бы иностранец,
      Я б назвал его - за.ранец.
      Своего можно простить,
      Мать его етить

      0
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 18 ноября 2016, 13:59

      Без кокаинщика.....

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 18 ноября 2016, 12:53

      Сегодня посмотрим в игре с Арсеналом)))

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid > TERIA-76 19 ноября 2016, 14:18

      да как обычно унылые 1-0, тошнит уже :)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 ноября 2016, 12:38

      цска нужно срочно усилиться, и так без двух.для того чтобы попасть в лигу чемп на будущий сезон надо в этой хоть 3 место занять,а потом ещё и в лиге европы успешно играть.чемпионство возможно только если зенит,спартак ,краснадар,ростов просто встанут причём все вместе.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 12:24

      Поборется только силёнок не хватит. И что тут про фантазёра. Это вон цель у него. Фантазёр был Тошич - что он сделал для реализации в жизнь, почти ничего. Сейчас даже у Рубина может шансы есть, так что как будет посмотрим. Матчей много и всё может быть, хотя пока как есть хотелось бы в большинстве оставить и прекратить отсчётов годов Спартака без трофеев.

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 18 ноября 2016, 12:23

      на врят ли

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 ноября 2016, 11:15

      За золотые фантики вы поборетесь. Фантазеры.

      2
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > RedWhiteFans2 18 ноября 2016, 12:43

      Откуда у вас (спартачей) такой сарказм? Ну реально команда наконец заиграла хорошо спустя 15 лет , а вы смеетесь с ЦСКА, которые наоборот 15 лет играли)))у всех бывает спад, тем более в таких финансовых условиях)) Радуйся, что спартак играет норм, не факт, что это надолго)))

      1
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      Рейтинг: +388

      R015RK > RedWhiteFans2 19 ноября 2016, 14:37

      Прекратите плакать по поводу судейства, а то у вас каждую игру судьи виноваты. Ваше место по окончанию чемпионата 5 и не выше. Зазнайки блин!

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 18 ноября 2016, 11:12

      Когда-то тоже похоронили в сезоне 2013 - 2014! Но там хуй сосите! Проигрывая 12 очков! 10 раз подряд выиграли и стали чемпионом!

      5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 ноября 2016, 11:06

      Я давно говорю, всю конюшню надо на наркотики проверить )))

      -2
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      Рейтинг: -3

      acergu > ufos73 18 ноября 2016, 13:15

      Тебя бы на лишнюю хромосому проверить

      -1
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