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    Защитник киевского «Динамо» Вида принес извинения за вождение в нетрезвом состоянии

    Защитник сборной Хорватии и киевского «Динамо» Домагой Вида, оштрафованный и лишенный прав за вождение в нетрезвом состоянии, извинился за подобный поступок.

    «Действительно, со мной произошел неприятный инцидент. Людям свойственно ошибаться, и я совершил ошибку, за которую мне стыдно. Поэтому я хочу извиниться перед клубом, его болельщиками, президентом, главным тренером. С Сергеем Ребровым у меня уже был разговор по возвращении в клуб из расположения сборной Хорватии, я извинился и все ему объяснил. В сборной у меня также не было никаких проблем в связи со случившимся.

    Это инцидент из личной жизни, и поверьте, произошедшее никоим образом не отображается на моей игре. Я всегда выкладывался на поле по максимуму, отдавал все силы, и буду делать это и дальнейшем, играя за «Динамо», – сказал футболист.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    18.11.2016 01:06
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