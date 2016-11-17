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    Фримпонг: «В «Арсенале» Аршавин всегда ходил и улыбался. Может, потому что пил виски»

    Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг в шутку заявил, что Андрей Аршавин был самым странным игроком в английском клубе.

    – Кто был самым странным игроком в «Арсенале»?

    – Аршавин. Хотя он не странный. Он всегда ходил улыбался, был счастлив. Почему? Может, потому что он пил виски. Не знаю. Он же русский. У вас это нормально. Ха-ха! Все говорят, что он высокомерный. Это неправда. Он всегда любил поговорить.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    17.11.2016 00:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 17 ноября 2016, 22:34

      Что-то вспомнилось))

      Повела учительница детей на стройку и говорит:
      -Дети,сейчас все одевают каски на голову,а то на стройке был недавно несчастный случай-гуляли мальчик и девочка и обоим на голову упал кирпич.Мальчик был без каски,его скорая забрала,а девочка в каске-она улыбнулась и дальше пошла.

      А Вовочка говорит:
      -Знаю я эту девочку,она до сих пор ходит в каске и улыбается

      1
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      Рейтинг: +195

      Colonist 17 ноября 2016, 15:45

      про шапку - ушанку забыл сказать

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 17 ноября 2016, 10:39

      побольше бы веселых игроков и игра веселее

      1
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      Рейтинг: +2285

      kvm 17 ноября 2016, 10:18

      ходил с пальцем в носу...

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 ноября 2016, 09:23

      У нас же все виски пьют и дома содержат медведя.

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 17 ноября 2016, 08:33

      Чипсы ел)

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 ноября 2016, 08:21

      Как вопрос таков ответ. Да и много было странных персонажей в Арсенале, но коли в России спросили, то Аршавина и вспомнил. Только вот сам Шава нормально устроился в Казахстане и даёт результат, а куда он сам будет падать ещё не известно.

      -2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 ноября 2016, 08:20

      Пошутил и пошутил. Сам то героей мемов и прочего. Кроме шуток и неадекватного поведения о нём самом обычно ничего и не обсуждают. Да и сдал. В Уфе хоть шоу устраивал, а в Туле стух совсем.

      0
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      Рейтинг: -1

      yurman77 17 ноября 2016, 07:24

      И под нос ещё подпевал : "я, лично бухаю, а кто-то колится..."

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 17 ноября 2016, 06:47

      он не странный был а сранный :-)

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