Фримпонг: «В «Арсенале» Аршавин всегда ходил и улыбался. Может, потому что пил виски»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг в шутку заявил, что Андрей Аршавин был самым странным игроком в английском клубе.

– Кто был самым странным игроком в «Арсенале»?

– Аршавин. Хотя он не странный. Он всегда ходил улыбался, был счастлив. Почему? Может, потому что он пил виски. Не знаю. Он же русский. У вас это нормально. Ха-ха! Все говорят, что он высокомерный. Это неправда. Он всегда любил поговорить.