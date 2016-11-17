Фримпонг: «В «Арсенале» Аршавин всегда ходил и улыбался. Может, потому что пил виски»

Что-то вспомнилось))
Повела учительница детей на стройку и говорит:
-Дети,сейчас все одевают каски на голову,а то на стройке был недавно несчастный случай-гуляли мальчик и девочка и обоим на голову упал кирпич.Мальчик был без каски,его скорая забрала,а девочка в каске-она улыбнулась и дальше пошла.
А Вовочка говорит:
-Знаю я эту девочку,она до сих пор ходит в каске и улыбается
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг в шутку заявил, что Андрей Аршавин был самым странным игроком в английском клубе.
– Кто был самым странным игроком в «Арсенале»?
– Аршавин. Хотя он не странный. Он всегда ходил улыбался, был счастлив. Почему? Может, потому что он пил виски. Не знаю. Он же русский. У вас это нормально. Ха-ха! Все говорят, что он высокомерный. Это неправда. Он всегда любил поговорить.