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    Подробности дисквалификации Тонали за ставки

    В Англии рассказали, на какие матчи ставил дисквалифицированный полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали.

    После перехода в клуб АПЛ из «Милана» летом 2023 года футболист 50 раз нарушил регламент о ставках.

    В том числе итальянец четырежды ставил на матчи «Ньюкасла» – на победы над «Манчестер Сити» (1:0), «Брайтоном» (1:3), «Бернли» (2:0) и «Брентфордом» (1:0).

    Помимо этих игр, хавбек сделал еще 46 ставок на АПЛ через букмекерские конторы за пределами Великобритании.

    Тонали избежал серьезного наказания, поскольку ставил только на победы «Ньюкасла». Его отстранение заканчивается 27 августа.

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    Источник: Mirror

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    03.05.2024 16:38
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    Комментарии (2)
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    BAIv
    1714754462
    Ставил на победы своей команды! Что в этом криминального?
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    DMитрий
    1714762102
    Парень себя мотивировал оригинальным способом. Наверное даже на пред игровую установку не приходил.
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