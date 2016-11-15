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    Мата примет решение о своем будущем в «МЮ» по завершении сезона

    Отец полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты заявил, что игрок будет принимать решение относительно своего будущего в «МЮ» по завершении нынешнего сезона. Контракт испанца с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2018 года.

    «В нынешнем сезоне мы встали на новый путь с Моуринью. По его завершении мы сядем и серьезно рассмотрим наше будущее», – сказал Мата-старший.

    В текущем розыгрыше АПЛ Мата принял участие в девяти поединках (в семи – с первых минут), отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Manchester Evening News

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    15.11.2016 09:52
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