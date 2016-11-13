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    Мхитарян: «Хочу доказать всем, что могу быть ключевым игроком «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что хочет закрепиться в стане английского клуба и стать лидером «красных дьяволов». Напомним, в нынешнем сезоне армянский хавбек провел за «МЮ» в АПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

    «Я знаю, что смогу добиться успеха в «Манчестер Юнайтед». Хочу доказать, что заслуживаю быть ключевым игроком в этой команде и в этой лиге. Сегодня мне не хватает игровой практики, но надо сделать все, чтобы тренерский штаб дал мне шанс. Я не боюсь трудностей и буду идти вперед, пока не достигну цели», – сказал Мхитарян.

    Источник: Goal.com

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    13.11.2016 18:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      Ash-9993 17 ноября 2016, 18:55

      Всё правильно!Терпи,работай,расслабься и получай удовольствие от игры.Удачи тебе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 ноября 2016, 09:59

      Надеюсь что так и будет и в МЮ останется на долго.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 13 ноября 2016, 21:52

      Ну посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 ноября 2016, 19:36

      дай БОГ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 13 ноября 2016, 19:24

      Дай Бог, чтобы все срослось.

      2
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