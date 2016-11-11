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    Лам дразнил Мюллера низкой результативностью

    Полузащитник «Баварии» Филипп Лам поделился мнением о результативности своего одноклубника Томаса Мюллера.

    «После десяти туров я забил на гол больше, чем он. Конечно, этим я его дразнил несколько раз. Но учитывая качества, которыми обладает Томас, это лишь вопрос времени, когда он снова начнет забивать», – сказал Лам.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Лам забил один гол, Мюллер – ни одного.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2016 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов 18 ноября 2016, 10:50

      Мюллер-отработанный материал,Он оч,плохо сыграл на ЧМ.Да и в клубе не блещет.А,не умение исполнять пенальти,не делает его игроком экстра -класса,ему нужно поменьше болтать на поле и смеяться.Он мазила!Не знаю чем они на тренировках занимаются,но ни техники и умения забивать нет почти ни у кого.

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      Рейтинг: -92

      Raxor > Юрий Басов 19 ноября 2016, 11:03

      ты о чем, лол. на ЧМ Мюллер блистает, он на ЧЕ слабоват. Томас очень хороший игрок для команды, правда в последнее время на спаде

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