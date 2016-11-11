Лам дразнил Мюллера низкой результативностью

Полузащитник «Баварии» Филипп Лам поделился мнением о результативности своего одноклубника Томаса Мюллера.

«После десяти туров я забил на гол больше, чем он. Конечно, этим я его дразнил несколько раз. Но учитывая качества, которыми обладает Томас, это лишь вопрос времени, когда он снова начнет забивать», – сказал Лам.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Лам забил один гол, Мюллер – ни одного.