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    Позиция УЕФА по Крыму останется неизменной

    Глава УЕФА Александер Чеферин на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заверил главу государства, что позиция организации по Крыму останется прежней. Об этом сообщает официальный сайт украинского президента.

    «Глава государства отметил принципиальную позицию УЕФА относительно запрета проведения официальных футбольных соревнований в оккупированном Россией Крыму и призвал президента УЕФА придерживаться ее в дальнейшем. Александер Чеферин заверил, что эта позиция УЕФА по Крыму будет неизменной», – сказано в сообщении на сайте президента Украины.

    Кроме того, Чеферин поздравил Украину с получением права на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, который состоится в Киеве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2016 19:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 11 ноября 2016, 23:23

      да че же все этих бендер то боятся плять...((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 ноября 2016, 22:21

      Да хрен с этой проститутской УЕФА ! Будем проводить ещё один, параллельный РФ-ский чемпионат среди перспективных команд., по своим принципам. Надо - свой футбольный союз создадим!.... А на падлошенко плюньте и забудьте, - это последние конвульсии хохлобыдлятского пиночета.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 ноября 2016, 20:40

      Какой нафиг финал ЧМ??? у них нет денег на отопление, на газ, на Евровидение.

      4
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > Kulimen 11 ноября 2016, 20:43

      Не ЧМ , а ЛЧ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 11 ноября 2016, 20:39

      ПарАшенко , а шеф то 20 января свалит из белой конуры. Че тогда делать будешь, шоколадный ты наш?

      4
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 11 ноября 2016, 20:34

      Проведут они финал ЛЧ, если укра еще будет в таком виде существовать или "петр - потрошитель" еще не будет где то в других местах обитания к тому времени.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 11 ноября 2016, 19:59

      Жаль фк Севастополь только на неплохой уровень выходить начали и тут такая жопа

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > Михаил Шевченко 11 ноября 2016, 20:47

      Жопа за перешейком. А в Крыму все нормально. Кстати Шахтер не правильно писать. Правильно Шахтарь Львив.

      1
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 11 ноября 2016, 19:32

      Любят они пузыри пускать
      И друг другу очко лизать.
      Ваше мнение о нас - до головки.
      Уточните у П. Вовки.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 ноября 2016, 19:25

      футбол вне политики, ага.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 ноября 2016, 19:13

      Россия Х.. забила на позицию УЕФА по вопросу футбола у себя в Крыму.

      11
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