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    Тебас: «Не могу извиниться перед «Барселоной», потому что я не лицемер»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что не собирается извиняться перед «Барселоной» за свои слова, которыми он прокомментировал инцидент с бутылкой, брошенной в игроков каталонцев во время матча Примеры против «Валенсии» (3:2).

    «Мне жаль, что все это со мной происходит. Меня это морально ранит, я не чувствую себя комфортно. Но я не собираюсь прекращать делать свою работу.

    Я не могу извиниться, потому что я не лицемер. Эта ситуация меня чрезвычайно беспокоит и ранит, потому что последних три с половиной года мои усилия были направлены на борьбу с насилием в испанском футболе», – сказал Тебас.

    Напомним, ранее Тебас заявил, что игроки «Барселоны» сами спровоцировали агрессию со стороны болельщика «Валенсии» и слишком картинно отреагировали на попадание бутылки.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2016 00:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -185

      Protosser 11 ноября 2016, 13:31

      Мудак ты, а не лицемер.

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      Рейтинг: +22

      Igreks 11 ноября 2016, 10:48

      Нужно было болельщикам гранату кинуть чтоб наверняка)))

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