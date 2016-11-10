Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Льорис хочет больше зарабатывать в «Тоттенхэме»

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис не продлевает контракт с командой из-за разногласий с руководством клуба по уровню своей зарплаты. Француз хотел бы получать больше, однако «шпоры» не готовы платить голкиперу более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешнее соглашение голкипера с клубом истекает в 2019 году.

    Льорис в текущем сезоне провел в чемпионате Англии девять матчей, четыре из которых отстоял на ноль.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2016 12:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 10 ноября 2016, 14:24

      Льорис хороший вратарь, без него Тоттенхэму сложновато будет, последнее слово за руководством

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 ноября 2016, 12:31

      Губеха то не дура

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11