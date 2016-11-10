Льорис хочет больше зарабатывать в «Тоттенхэме»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис не продлевает контракт с командой из-за разногласий с руководством клуба по уровню своей зарплаты. Француз хотел бы получать больше, однако «шпоры» не готовы платить голкиперу более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешнее соглашение голкипера с клубом истекает в 2019 году.

Льорис в текущем сезоне провел в чемпионате Англии девять матчей, четыре из которых отстоял на ноль.