Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анчелотти: «Я не смог удержать Игуаина в «Реале»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, что будучи тренером «Реала» он не смог удержать нападающего Гонсало Игуаина от перехода в «Наполи». Напомним в июле 2013 года форвард перешел в итальянский клуб за 40 миллионов евро.

    «Я не смог убедить остаться Игуаина в «Реале». Он хотел иметь больше игрового времени, поэтому решил перейти в «Наполи». Гонсало является лучшим нападающим мира наряду с Луисом Суаресом из «Барселоны» и Робертом Левандовски из «Баварии», – сказал специалист.

    Минувшим летом аргентинец перешел в «Ювентус» за рекордные для итальянского чемпионата 95 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2016 01:45
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 10 ноября 2016, 12:44

      Нужно было выбирать: либо Бенза, либо Игуаин... а на тот момент Бензема был реально лучше и полезней для Реала... сейчас наверное наоборот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      TonicIG 10 ноября 2016, 09:02

      Не хотел наверное все таки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 ноября 2016, 08:52

      Вроде он его слил спецлом, а сейчас отмазы нелепые...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 10 ноября 2016, 08:00

      Ну только Суарес и Левандоски перед сезоном не имеют 10-12 кг лишнего веса.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > BYAKONERI 10 ноября 2016, 10:22

      кажется он имел ввиду, что если не будет держать себя в форме то скоро не будет тянуть. с лишним весом на больших скоростях не побегаешь

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11