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    Шевченко звал Тайсона в сборную Украины

    Полузащитник «Шахтера» Тайсон заявил, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко приглашал его выступать за национальную команду. Также футболист рассказал, что получал предложения от нескольких европейских клубов.

    «Да, были предложения от «Бенфики» и также от «Челси». Но потом случилось так, что был определенный разговор с президентом. И все так сошлось, что я решил перейти сюда, потому что для меня тогда это было лучше. У меня было приглашение от Андрея Шевченко. Я общался с ним. Я хочу его поблагодарить за то, что он верит в меня, и сделал мне это предложение.

    Но сейчас моя детская мечта исполнилась – я играю в сборной Бразилии. Но я всегда буду болеть за сборную Украины. Это даже не обсуждается. У меня здесь партнеры, друзья, которые играют там. И я надеюсь, что они сыграют на чемпионате мира», – цитирует Тайсона «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 01:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 10 ноября 2016, 18:45

      Ну теперь поздно репу чесать)) Давай физрук Марлоса приглашай. Вместо Бревноленко будет божить

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 10 ноября 2016, 16:14

      Думаю правильно поступил. Нужно бороться за место в составе в своей сборной, а не в другую!! (менять при этом гражданство, ладно если бы жена украинка бы была).

      -1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 10 ноября 2016, 11:23

      Молодец Тайсон. Заслужил

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 10 ноября 2016, 05:55

      да уж

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 ноября 2016, 05:40

      Майка?

      0
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      Рейтинг: +14

      Просто игра 10 ноября 2016, 02:03

      Его можно понять, почти у каждого игрока есть мечта сыграть за свою сборную...)

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend > Просто игра 10 ноября 2016, 16:14

      та тут не то что почти, а у 102% ))

      -1
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