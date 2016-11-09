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    Шовковский не намерен продлевать контракт с киевским «Динамо»

    Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский заявил, что не хочет продлевать контракт с клубом. Напомним, соглашение действует до декабря текущего года.

    «Не хочу продлевать контракт. Я устал. Мне в январе исполнится 42. Для игрока это очень много, и я не готов вкладывать столько сил, чтобы доказывать, конкурировать и превозмогать себя. Я уже не могу, не хочу быть обузой для «Динамо». Если мне предложат контракт, то я семь раз отмеряю, чтобы потом один раз отрезать. Не хочу говорить о будущем», – сказал вратарь.

    41-летний страж ворот выступает за динамовцев с 1993 года.

    Источник: ua.tribuna

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    09.11.2016 22:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57

      Ailend 11 ноября 2016, 04:36

      Пора уже на пенсию. В тренеры подаваться нужно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 ноября 2016, 00:05

      не побьют? за русскую пословицу!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Chernyi Lis 10 ноября 2016, 09:03

      там пол команды по-русски щебечат

      1
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