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    Черчесов: «Каждый матч важен для сборной России, в каждом матче стараемся показать свою игру»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность своих подопечных к товарищескому матчу против Катара. Специалист высоко оценил класс соперника. Напомним, матч состоится 10 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – Насколько важен для вас этот матч в контексте подготовки к чемпионату мира-2018?

    – У нас уже было три игры, эта будет четвертой. Не так много времени для подготовки. Каждый матч важен, в каждом матче стараемся показать свою игру.

    – Что знаете об арабском футболе?

    – В России есть футболисты из Ирана. Катар мы смотрели. Быстрая команда. Есть несколько техничных игроков в линии атаки. Арабский футбол в целом прогрессирует.

    – Как вам готовность Катара к чемпионату мира-2022?

    – Стадионов к чемпионату мира пока тут ни видел. У нас в России половина стадионов уже открыта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2016 19:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 ноября 2016, 16:52

      а она есть? Ну это... своя игра...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 10 ноября 2016, 10:51

      Сегодня и посмотрим, как дела на самом деле обстоят.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2016, 09:49

      Какая половина стадионов есть, пока кроме Краснодара и Спартака ничего
      нет. Черчесов, БРЕХУН! О какой своей игре болтает Черчесов? Хождение по
      полю как "под мухой".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Mi6 9 ноября 2016, 22:16

      Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 9 ноября 2016, 20:20

      влjbniy

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 ноября 2016, 20:20

      Катар то да, очень прогрессивная команда. Хоть один игрок стоящий у них есть? Вот у нас их практически нет. Так что команды получается равные

      0
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      Рейтинг: +58

      AleksandrTwo 9 ноября 2016, 20:13

      где эта половина готовых стадионов, которые именно к ЧМ ?

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > AleksandrTwo 9 ноября 2016, 20:18

      Так в Питере полстадиона как раз есть

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