Черчесов: «Каждый матч важен для сборной России, в каждом матче стараемся показать свою игру»

а она есть? Ну это... своя игра...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность своих подопечных к товарищескому матчу против Катара. Специалист высоко оценил класс соперника. Напомним, матч состоится 10 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.
– Насколько важен для вас этот матч в контексте подготовки к чемпионату мира-2018?
– У нас уже было три игры, эта будет четвертой. Не так много времени для подготовки. Каждый матч важен, в каждом матче стараемся показать свою игру.
– Что знаете об арабском футболе?
– В России есть футболисты из Ирана. Катар мы смотрели. Быстрая команда. Есть несколько техничных игроков в линии атаки. Арабский футбол в целом прогрессирует.
– Как вам готовность Катара к чемпионату мира-2022?
– Стадионов к чемпионату мира пока тут ни видел. У нас в России половина стадионов уже открыта.