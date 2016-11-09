Ибрагимович недоволен тренировками Моуринью

ибрагимович вообще ничем не доволен, кроме себя
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что главный тренер команды Жозе Моуринью неправильно строит тренировочный процесс. По мнению шведа, те упражнения, которые практикует специалист, не совсем подходят футболистам клуба.
В частности, форвард хотел бы, чтобы больше уделялось внимания аэробной работе, а не делался уклон на занятия с мячом.
Ибрагимович в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 11 матчей, в которых забил шесть голов.