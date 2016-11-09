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    Ибрагимович недоволен тренировками Моуринью

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что главный тренер команды Жозе Моуринью неправильно строит тренировочный процесс. По мнению шведа, те упражнения, которые практикует специалист, не совсем подходят футболистам клуба.

    В частности, форвард хотел бы, чтобы больше уделялось внимания аэробной работе, а не делался уклон на занятия с мячом.

    Ибрагимович в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 11 матчей, в которых забил шесть голов.

    Источник: The Times

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    09.11.2016 16:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 10 ноября 2016, 11:58

      ибрагимович вообще ничем не доволен, кроме себя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 9 ноября 2016, 20:45

      не везет МЮ маур вообще не в тему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 9 ноября 2016, 20:41

      Ибра вперед

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 9 ноября 2016, 19:34

      Ибра замечательный игрок, но тренеру виднее

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 9 ноября 2016, 19:21

      Ибрагимович , настоящий футболист и честный человек , на его стороне всегда .....Мауру.........гнать надо ,

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 9 ноября 2016, 18:49

      ну и правильно Ибра

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 9 ноября 2016, 18:25

      Гиггза в МЮ

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 ноября 2016, 17:48

      Ну, тогда назад в ПСЖ или Аякс. В Аякс возвращаются бывшие "свои" доигрывать свой футбольный век.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1688

      Benifacto 9 ноября 2016, 17:38

      Фергисон ВЕРНИСЬ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 ноября 2016, 17:01

      начинается..

      6
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