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    Кристенсен хочет вернуться в «Челси»

    В менхенгладбахской «Боруссии» отметили, что защитник Андреас Кристенсен видит свое будущее в «Челси», которому принадлежит по контракту.

    «Наверное, мы не сможем его выкупить. Андреас очень привязан к «Челси». Футболист заявил, что если получит шанс играть за лондонцев, то вернется в АПЛ», – заявил спортивный директор немцев Макс Эберль.

    Ранее «Челси» отказался продавать защитника за 17 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний футболист провел в чемпионате Германии семь матчей.

    Источник: Tribalfootball

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    09.11.2016 14:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      тигрик 10 ноября 2016, 08:58

      Ну ясен пень, парень очень перспективен и видит,что сейчас у 'академиков' тоже есть шанс пройти в основную команду...как бы то ни было куда веселее карьера в Челси чем в Борусии М.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 ноября 2016, 19:35

      Чо . . . хотел уйти, а как стал Менхенгладбах плохо играть в Бундеслиге, домой захотел?

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 9 ноября 2016, 15:22

      непонятен потенциал этого игрока

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