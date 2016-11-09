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    Руни отказался от перехода в китайский клуб

    Представители китайского клуба «Бейджин Гуоань» прошедшим летом вели переговоры с агентом нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, но убедить его на переход не смогли.

    «Действительно, мы имели контакт с Руни, но он четко дал понять, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед». Он будет играть в Премьер-лиге до тех пор, пока ему позволяет здоровье. Мы даже встретились с его агентом, но убедить не смогли», – рассказал почетный председатель китайской стороны Луо Нинг FourFourTwo.

    Напомним, что действующий контракт Руни с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в его услугах был заинтересован клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2016 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 ноября 2016, 12:52

      Никогда не доверяйте китайцам...проверенно на аллиэкспресс)

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