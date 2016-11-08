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    Из нового контракта Неймара исключены бонусы за индивидуальные успехи

    Стали известны некоторые финансовые подробности нового контракта нападающего «Барселоны» Неймара.

    Сообщается, что после продления соглашения из договора были исключены бонусы за попадание в число претендентов на «Золотой мяч», а также за количество забитых форвардом голов. При этом футболист будет получать дополнительные выплаты за каждый выигранный «Барселоной» титул.

    По информации источника, зарплата Неймара по новому контракту составляет 16 миллионов евро в год и может вырасти на сумму до 2,5 миллиона в зависимости от командных достижений.

    Источник: Sport.es

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    08.11.2016 23:31
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