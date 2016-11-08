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    «ПСЖ» ищет форварда на подмену Кавани

    «ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением еще одного нападающего в период зимнего трансферного окна. На такую мысль руководство парижан натолкнуло повреждение Эдинсона Кавани, полученное им в матче 12-го тура Лиги 1. Заменой уругвайцу мог бы стать Хесе, однако в клубе его игрой разочарованы. В текущем розыгрыше чемпионата Франции испанец принял участие лишь в шести встречах (один раз – в стартовом составе) и не записал на свой счет ни одного результативного действия. О возможных кандидатурах пока никакой информации нет.

    Источник: AS

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    08.11.2016 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 ноября 2016, 17:45

      Хесе должен зацепиться за этот шанс, если хочет чего-то добиться

      0
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 8 ноября 2016, 16:53

      Хесе неплохо играл в Реале, неужели у него ничего не получается в ПСЖ?

      -1
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