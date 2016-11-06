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    АПЛ. Дубль Ибрагимовича и гол Погба принесли «МЮ» победу над «Суонси»

    В поединке 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде оказался сильнее «Суонси» – 3:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Златан Ибрагимович, прервавший свою семиматчевую безголевую серию. Еще один мяч в составе манкунианцев на счету полузащитника Поля Погба.

    Благодаря этой победе команда Жозе Моуринью набрала 18 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ, «лебеди» остались на предпоследней строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

    Суонси – Манчестер Юнайтед – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Погба, 15; 0:2 – Ибрагимович, 21; 0:3 – Ибрагимович, 33; 1:3 – ван дер Хоорн, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2016 19:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 6 ноября 2016, 21:06

      С победой, браточки!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 ноября 2016, 19:55

      2 тайм просто ужасный !

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