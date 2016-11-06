Зидан считает, что Роналду должен завершить карьеру в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о скором продлении контракта нападающего Криштиану Роналду с мадридским клубом, выразив надежду, что португалец завершит карьеру в составе «сливочных».

«Я счастлив, что Роналду скоро продлит контракт с «Реалом». Мне кажется, он должен закончить карьеру именно здесь. Криштиану сам этого хочет, поэтому нам приятно, что он продлит соглашение и повесит бутсы на гвоздь в форме этого клуба. Так когда-то сделал и я», – сказал Зидан.