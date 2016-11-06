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    Зидан считает, что Роналду должен завершить карьеру в «Реале»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о скором продлении контракта нападающего Криштиану Роналду с мадридским клубом, выразив надежду, что португалец завершит карьеру в составе «сливочных».

    «Я счастлив, что Роналду скоро продлит контракт с «Реалом». Мне кажется, он должен закончить карьеру именно здесь. Криштиану сам этого хочет, поэтому нам приятно, что он продлит соглашение и повесит бутсы на гвоздь в форме этого клуба. Так когда-то сделал и я», – сказал Зидан.

    Источник: ESPN

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    06.11.2016 18:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -130

      калач 7 ноября 2016, 03:27

      он просто должен уже закончить карьеру, сдулся уже в этом сезоне это хорошо видно

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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 6 ноября 2016, 23:01

      а почему бы и не закончить

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