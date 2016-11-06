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    Примера. «Реал» разгромил «Леганес» и упрочил лидерство в турнирной таблице

    В матче 11-го тура Примеры «Реал» на своем поле одержал победу над «Леганесом» со счетом 3:0. Дубль в составе мадридского клуба оформил Гарет Бэйл, еще один гол на свой счет записал Альваро Мората.

    Таким образом, в нынешнем сезоне мадридский клуб набрал 27 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. Теперь отставание от идущей второй и имеющей игру в запасе «Барселоны» составляет пять баллов.

    Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

    Реал – Леганес – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бэйл, 38; 2:0 – Бэйл, 45; 3:0 – Мората, 76.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2016 15:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +239

      Михас007 6 ноября 2016, 16:10

      Бэйл камень!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +133

      gera123 6 ноября 2016, 15:55

      а где хет трик роналдо? это же леганес)))

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      Рейтинг: +1163

      ВасяК 6 ноября 2016, 15:53

      А если сегодня и барса проиграет,то вообще классно будет!!!

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