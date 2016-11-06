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    Зидан: «Критика будет присутствовать всегда, но она меня не интересует»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признал, что он нормально относится к критике в адрес своей команды.

    «Критика будет присутствовать всегда. Единственное, что сейчас меня интересует, это воскресный матч с «Леганесом», а игра с «Легией» должна остаться позади. Я на протяжении более чем 30 лет сталкиваюсь с критикой и знаю, что ничего не изменится. Единственное, что я могу сделать, это попытаться добиться от команды прогресса, ничего более.

    Мы должны усерднее работать на поле, пытаться не пропускать и превращать свои атаки в голы. Я делаю свою работу и сфокусирован на ней, а мнение критиков мне неподвластно», – сказал он.

    Источник: FourFourTwo

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    06.11.2016 07:08
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