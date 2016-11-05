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    Симеоне: «Нам действительно становится сложно играть на выезде»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал исход матча 11-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (0:2).

    «Мы провели великолепный первый тайм, имея отличные моменты – особенно момент Гамейро. По игре было видно, что команда в порядке. Во второй половине «Реал Сосьедад» начал лучше, а после первого пенальти мы не смогли найти способа отыграться. Мы будем искать возможности для совершенствования и хотим поздравить соперника.

    Мы зависим от команды, а не от голов одного игрока. Это правда, что нам становится сложнее играть на выезде», – сказал Симеоне.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    05.11.2016 21:36
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