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    Мельгарехо и Зе Луиш сыграют против «Томи» с первых минут, Джано отсутствует в заявке

    Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура чемпионата России между «Томью» и «Спартаком». Напомним, встреча состоится сегодня в Томске и начнется в 11:00 по московскому времени.

    «Томь»: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дьяков, Враньеш, Жиров, Баляйкин, Ковальчук, Бикфалви, Дроппа, Погребняк.

    Запасные: Солосин, Тен, Дудиев, Бордачев, Яблонски, Кузнецов, Попов, Пугин, Голышев, Касьян, Кудряшов.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Маурисио, Макеев, Пуцко, Кутин, Ромуло, Тимофеев, Зуев.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 10:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 13:07

      Спартак!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 5 ноября 2016, 11:49

      Удачи томичам...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Евгений Краев 5 ноября 2016, 11:01

      спартак 1:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +973

      Krics 5 ноября 2016, 10:49

      Вперед СПАРТАК!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 5 ноября 2016, 10:48

      На улице -8 и снег, по такой погоде результат непредсказуем.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Томь вперёд 5 ноября 2016, 10:54

      Плюс игра ещё утречком,ничейкой попахивает)

      1
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      ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > Томь вперёд 5 ноября 2016, 10:55

      Да тут непредсказуемо только сколько мы забьем))

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 5 ноября 2016, 10:29

      Ну вот жду результативных действий от Мальгарехо ..подтягивайся к основе

      -1
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      Рейтинг: +33556

      oyabun 5 ноября 2016, 10:20

      Непонятно - Жано даже в запасе нет. И никакой информации где он, что с ним..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > oyabun 5 ноября 2016, 10:50

      Мышцу дернул на тренировке)

      2
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      Рейтинг: +1163

      ВасяК 5 ноября 2016, 10:15

      А где Жано???

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > ВасяК 5 ноября 2016, 10:20

      он же хрустальный. берегут.

      2
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      Рейтинг: +21

      Venya88 > ВасяК 5 ноября 2016, 10:21

      На замене , кто в такие погодные условия его в стартовом составе поставит ?

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 5 ноября 2016, 10:15

      опять Лоренсо в полузащиту поставил((((

      0
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