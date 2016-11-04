Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хенесс: «То, как «МЮ» обращался со Швайштайгером», многое говорит о ситуации в клубе»

    Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за то, как клуб поступил с Бастианом Швайнштайгером.

    «Просто невероятно, что с ним там происходит. Они не позволяли ему тренироваться с командой, оставили вне общекомандного фото, обращались с ним, как с прокаженным – это многое говорит о ситуации в клубе.

    Швайнштайгер – удивительный парень и был удивительным игроком в «Баварии». Жаль, что с ним так обошлись», – сказал Хенесс.

    Напомним, недавно футболист был вновь допущен к тренировкам с первой командой «МЮ».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2016 23:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11