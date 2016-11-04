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    Спаллетти не хватает концентрации

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти посетовал на недостаток концентрации в матче Лиги Европы против «Аустрии» на выезде, что привело к двум пропущенным голам.

    «Второй гол в наши ворота соперник забил в тот момент, когда мы были слишком расслаблены. Такого не должно происходить. И все же мы движемся в нужном направлении, действуем целеустремленно и одерживаем победы.

    Сейчас мы становимся больше похожи на команду. Но все же, иногда нам нужно стараться не терять концентрацию, оставаясь бдительными – как в ситуации со вторым голом «Аустрии». Не могу сказать, что мы вылечились, но мы точно в процессе выздоровления», – заявил Спаллетти.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Аустрия» – «Рома» закончился со счетом 2:4.

    Источник: Football Italia

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    04.11.2016 06:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 22:19

      Зато вполне хватило победы, ага.

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