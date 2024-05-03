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    • Де Росси сказал, что потребуется от «Ромы» для победы над «Байером» и выхода в финал ЛЕ

    Де Росси сказал, что потребуется от «Ромы» для победы над «Байером» и выхода в финал ЛЕ

    Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси после первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Байером» (0:2) признал, что для выхода в финал его команде потребуется совершить подвиг в ответной встрече.

    «Мы на собственном примере убедились в том, насколько леверкузенцы сильны. В первом тайме мы играли в том стиле, в котором и должны – нам необходимо было подчищать их контратаки. Порой решающее значение имеют мелочи. Самим забить не удалось, а когда вперед выходят они, против такой команды играть сложно.

    Осознаем, что в ответном матче нам предстоит идти на подвиг – выйти и победить со счетом 2:0 на стадионе команды, которая еще не проигрывала в сезоне. Нам придется больше идти в атаку, показывая игру, похожую на ту, что была у нас в первом тайме. Возможно, удастся взломать, и тогда все может измениться.

    Обязательно будем играть до последней минуты, как мы делали и сегодня, когда в добавленное время могли забить и сделать счет 1:2», – сказал Де Росси.

    • Ответный матч пройдет в Леверкузене 9 мая.
    • Беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах составляет 47 матчей.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    03.05.2024 12:28
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1714733577
    Ничего макаронникам в Германии не светит. 0:2 дома это и был подвиг Ромы в первой игре.
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