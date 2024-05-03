Де Росси сказал, что потребуется от «Ромы» для победы над «Байером» и выхода в финал ЛЕ

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси после первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Байером» (0:2) признал, что для выхода в финал его команде потребуется совершить подвиг в ответной встрече.

«Мы на собственном примере убедились в том, насколько леверкузенцы сильны. В первом тайме мы играли в том стиле, в котором и должны – нам необходимо было подчищать их контратаки. Порой решающее значение имеют мелочи. Самим забить не удалось, а когда вперед выходят они, против такой команды играть сложно.

Осознаем, что в ответном матче нам предстоит идти на подвиг – выйти и победить со счетом 2:0 на стадионе команды, которая еще не проигрывала в сезоне. Нам придется больше идти в атаку, показывая игру, похожую на ту, что была у нас в первом тайме. Возможно, удастся взломать, и тогда все может измениться.

Обязательно будем играть до последней минуты, как мы делали и сегодня, когда в добавленное время могли забить и сделать счет 1:2», – сказал Де Росси.