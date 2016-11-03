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    Навас: «Сделаем все возможное для того, чтобы попасть в Лигу Европы»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас надеется на то, что его команда сможет занять третье место в группе Лиги чемпионов.

    Сделаем все возможное для того, чтобы попасть в Лигу Европы. Это достаточно сложная задача, так как в нашей группе собрались очень сильные команды. Для попадания нам необходимо выиграть борьбу у ПСВ, что, конечно, сделать будет непросто. Но мы уверены в себе и думаем, что нам по силам занять третье место в группе, которое позволит нам весной сыграть в Лиге Европы и продолжить еврокубковую кампанию.

    — Недавно руководство «Ростова» заявило, что скоро погасит все долги перед футболистами. Произошли какие-то подвижки в этом плане?

    — Не знаю всей ситуации, могу говорить только за себя. Буду честен: клуб имеет большой долг передо мной. Жду, что в скором времени все будет погашено. Доверяю руководству «Ростова» и надеюсь, что скоро эта проблема будет решена, — сказал Навас.

    По итогам 4-х туров группового этапа «Ростов» набрал одно очко. Столько же баллов и у ПСВ.

    Источник: Известия

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    03.11.2016 08:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +34

      15426378s 12 ноября 2016, 10:13

      пожелаю успеха в этом нелегком поединке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 ноября 2016, 17:58

      Бейтесь как бились! Удача должна повернуться нужным местом! ВЕРИМ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 ноября 2016, 13:53

      Вы постарайтесь, ребята, а мы поддержим и по болеем! Вперед, Сельмаш!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      15426378s 3 ноября 2016, 12:58

      сделаем и сделать, это две большие разницы.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 3 ноября 2016, 09:15

      ВЕРИМ В КОМАНДУ!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 3 ноября 2016, 09:11

      Надежда на Ростов больше, чем на коней, там вообще без просвета.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33715

      zra78 3 ноября 2016, 08:32

      Уж постарайтесь

      4
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