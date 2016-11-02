Фалькао забил в Лиге чемпионов впервые за шесть с половиной лет

Гол нападающего «Монако» Радомеля Фалькао в ворота ЦСКА на 29-й минуте матча стал первым забитым мячом форварда за шесть с половиной лет.

В предыдущий раз колумбиец отличился 17 февраля 2010 года в домашнем матче ЛЧ с «Арсеналом» (2:1).