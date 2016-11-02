Фалькао забил в Лиге чемпионов впервые за шесть с половиной лет

эмм.. первое-Радамель, а не Радомель
второе-написано, что не понятно, где забил. вообще или в ЛЧ
третье-что насчёт голов с Фенербахче в этом году в ЛЧ?
четвёртое-наверно, логично, что он не забивал в ЛЧ, так как он не участвовал в ней.
извините, к чему эта ошибочная статья?
Гол нападающего «Монако» Радомеля Фалькао в ворота ЦСКА на 29-й минуте матча стал первым забитым мячом форварда за шесть с половиной лет.
В предыдущий раз колумбиец отличился 17 февраля 2010 года в домашнем матче ЛЧ с «Арсеналом» (2:1).