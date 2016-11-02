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    Фалькао забил в Лиге чемпионов впервые за шесть с половиной лет

    Гол нападающего «Монако» Радомеля Фалькао в ворота ЦСКА на 29-й минуте матча стал первым забитым мячом форварда за шесть с половиной лет.

    В предыдущий раз колумбиец отличился 17 февраля 2010 года в домашнем матче ЛЧ с «Арсеналом» (2:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2016 23:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 2 ноября 2016, 23:43

      эмм.. первое-Радамель, а не Радомель
      второе-написано, что не понятно, где забил. вообще или в ЛЧ
      третье-что насчёт голов с Фенербахче в этом году в ЛЧ?
      четвёртое-наверно, логично, что он не забивал в ЛЧ, так как он не участвовал в ней.

      извините, к чему эта ошибочная статья?

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Йогурт Мэн 3 ноября 2016, 11:32

      а здесь то-что? админы ставят минусы? посмотрите статистику Фалькао, даже на этом сайте.

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