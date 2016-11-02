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    Сорокин: «Когда поле «Зенит-Арены» стабилизируется, не будет никаких вибраций»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал заявление ФИФА о несоответствии стандартам стадиона «Зенит-Арена».

    – Я завтра вновь полечу в Санкт-Петербург, тогда и смогу сказать что-то конкретное по этому поводу.

    – До этого какие-то сложности с выкатным полем возникали?

    – До этого его никто не закатывал в чашу стадиона. Только недавно это произошло в первый раз. Сейчас его выкатили обратно. Поле находится в подвижном режиме. Когда оно стабилизируется, то, думаю, не будет никаких вибраций. В общем, пока рано об этом говорить.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.11.2016 21:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 ноября 2016, 08:28

      стадион вибратор - это что то новенькое, быстренько переделать...

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 ноября 2016, 22:20

      Вибрация выше нормы, это не просто неудобно играть. Оно просто может от этой вибрации развалиться на куски, разрушиться.

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 ноября 2016, 22:09

      Класс! Первое в мире футбольное поле СТУДЕНЬ на стадионе ЖОПА!

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 ноября 2016, 21:51

      Как может железобетон стабилизироваться он не сказал, пи...дун?

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Жак Ширак Обама 2 ноября 2016, 22:06

      Ты точно папуас. Если тебе в магазине гнилую колбасу всучат, за твои же деньги, ты себя успокаиваишь. Ничего у меня есть знакомый врач, дам ему на лапу, вылечит. Ты даже не папуас, хомо советиус, путриот. Чем больше тебя гнобят, тем тебе слаще. Включай НТВ, как раз для тебя. Еще раз, если ты такой умный, КАК МОЖЕТ Ж/Б стабилизироваться?

      -3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > kykyi 2 ноября 2016, 22:09

      так же, как ж/б может вибрировать))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > VGreen 2 ноября 2016, 22:16

      Вибрировать, пожалуйста. Но что бы со временем СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ, это что то новое в строительстве.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Жак Ширак Обама 2 ноября 2016, 22:24

      И пох мне эта Бразилия,Украина, Сирия, пусть сами разбираются. Мне интересно, чтобы здесь не воровали.

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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий > Жак Ширак Обама 3 ноября 2016, 07:27

      Если новый дом осядет, трещины пойдут. Тут и строителем быть не надо. Для того и фундамент.

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