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    Моуринью: «Швайнштайгер вернулся»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему позволил полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру тренироваться вместе с основным составом команды. Напомним, ранее сообщалось, что немец покинет команду в зимнее трансферное окно.

    «Швайнштайгер вернулся. Позволить ему тренироваться с основной командой – это правильное решение с человеческой и профессиональной точки зрения. Да, у нас нет таких проблем в полузащите, как в обороне, но еще один футболист нам не помешает», – сказал специалист.

    Источник: BBC

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    02.11.2016 20:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +239

      Михас007 3 ноября 2016, 00:38

      запахло жареным

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 ноября 2016, 00:04

      Хоть что то хорошее сделал , а то пока что за Моуринью плохого больше !

      0
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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 2 ноября 2016, 23:10

      лол=) бывает же=) запахло жареным - начал позиции сдавать.

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 ноября 2016, 22:09

      Не может быть!

      0
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      Рейтинг: +201

      falanor 2 ноября 2016, 22:07

      ну наконец то одумался. Бастиан даже если не сыграет ни в одном матче будет все равно оч полезен в раздевалке. игнорировать такого игрока было глупо. другой вопрос что деньги которые он получает просто конские.... наверное вернул только для того чтоб зимой ценник какой то на Бастиана поставить. думаю за пару лямов уйдет в МЛС.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 ноября 2016, 22:07

      А Моура лучше гнать в Эшторил Базелюка тренировать!

      0
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      Рейтинг: +41

      phobos 2 ноября 2016, 22:02

      Видимо подгорать начинает

      -1
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      Рейтинг: +14

      Просто игра 2 ноября 2016, 21:26

      Хоть где-то его увидим)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 2 ноября 2016, 21:09

      уурааа

      2
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 2 ноября 2016, 20:47

      МауриньЁЁЁ Особенное Ебанько!!! Швайнштайгер -один из лучших полузащитников!!! как очко пригорать начало- вернул в команду!! нет проблем =) сука весельчак!! ни погба ни мхиторян не заиграли!!! старичок им покажет !!! хотя 32 =) еще 2 года побегает!!

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