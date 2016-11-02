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    Ван Марвейк сравнил Роббена с Месси

    Бывший главный тренер сборной Нидерландов Берт ван Марвейк считает, что хавбек «Баварии» Арьен Роббен имеет много общего с Лионелем Месси.

    «Роббен всегда был классическим левым фланговым футболистом. Очень часто он на этом фланге оставлял соперников ни с чем. Но чисто ограничивать его игрой на фланге – значит быть несправедливым к нему. Быть может, раньше это работало, но в современном футболе уже не срабатывает. События развиваются с высокой скоростью, и нужно уметь адаптироваться к ним. Роббен своей игрой напоминает Месси. У него много вариантов для того, чтобы застать соперников врасплох», – сказал он в интервью Metro.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2016 09:12
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