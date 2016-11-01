Щенников: «Напряжения перед матчем с «Монако» нет»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

«Напряжения и подавленности в команде нет. Надо забыть поражение в дерби и хорошо выступить в матче с «Монако», – сказал Щенников.

Матч «Монако» – ЦСКА состоится в среду, 2 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени