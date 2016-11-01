Щенников: «Напряжения перед матчем с «Монако» нет»

Навас надеется что Атлетико не забьет, Щенников не напрягается перед, возможно, решающим для ЦСКА матчем в группе. Лучше бы правду сказали что мы пока не конкуренты даже для клубов не топ уровня Европы. Хочется пожелать ЦСКА и Ростову занять 3 место в своих группах и весной увидеть их в Лиге Европы, где можно попробовать набрать хоть какие то очки рейтинга стран. Россия вперед !!!
Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».
«Напряжения и подавленности в команде нет. Надо забыть поражение в дерби и хорошо выступить в матче с «Монако», – сказал Щенников.
Матч «Монако» – ЦСКА состоится в среду, 2 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени