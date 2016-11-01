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    Щенников: «Напряжения перед матчем с «Монако» нет»

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

    «Напряжения и подавленности в команде нет. Надо забыть поражение в дерби и хорошо выступить в матче с «Монако», – сказал Щенников.

    Матч «Монако» – ЦСКА состоится в среду, 2 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени

    Источник: Twitter

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    01.11.2016 20:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 1 ноября 2016, 21:14

      Навас надеется что Атлетико не забьет, Щенников не напрягается перед, возможно, решающим для ЦСКА матчем в группе. Лучше бы правду сказали что мы пока не конкуренты даже для клубов не топ уровня Европы. Хочется пожелать ЦСКА и Ростову занять 3 место в своих группах и весной увидеть их в Лиге Европы, где можно попробовать набрать хоть какие то очки рейтинга стран. Россия вперед !!!

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