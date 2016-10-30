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    Моуринью запретил Швайнштайгеру играть за резервную команду

    Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бастиану Швайнштайрегу не разрешили принять участие в матче резервной команды. Тренер резервистов Уоррен Джойс обратился к тренерскому штабу «МЮ», чтобы Швайнштайгер был допущен к игре.

    Однако главный тренер команды Жозе Моуринью дал понять, что немец может только тренироваться, но не будет играть ни за одну команду клуба.

    Предполагается, что в январе «МЮ» попытается продать Швайнштайгера, который зарабатывает 170 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Источник: Mirror.co.uk

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    30.10.2016 13:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 31 октября 2016, 02:30

      типичная история мешков.

      0
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      Рейтинг: +35

      Droni 31 октября 2016, 00:35

      Швайнштайгер и в частности Мхитарян как минимум заслуживают шанс сыграть и я уверен они бы себя проявили !!! Жозе надо себя менять или снова выгонят

      0
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost 30 октября 2016, 22:26

      Пришло время избавляться от балласта, которого, к сожалению, в МЮ навалом... и Басти в числе первых на выход...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Vladleni 30 октября 2016, 20:08

      Гондон Моур, как и Шеву, просто на банке решил загнобить....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 30 октября 2016, 18:05

      МЮ великий клуб но с этим морозматиком вам ни чего не светит,максимум пару лет и на выход.

      1
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 > dragoff 30 октября 2016, 21:22

      Шансов нет у тебя еще лет 10 у бабы писю понюхать,девственник-малолетний!

      1
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 30 октября 2016, 15:46

      Он по ходу вообще с ума слетел, поймав "звезду"

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 30 октября 2016, 15:41

      Вообще бред...

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 30 октября 2016, 15:01

      Похоже, по Жозе начинает плакать клиника!

      5
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 30 октября 2016, 14:44

      Жозе тебе на выход пора..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Mi6 30 октября 2016, 14:41

      Сорвало крышу у моура

      3
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