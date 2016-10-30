Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФА может запретить Моуринью находиться на стадионах

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может получить запрет на посещение стадионов.

    Напомним, в матче десятого тура АПЛ против «Бернли» (0:0) португалец был удален со скамейки и досматривал игру с трибун после того, как вступил в спор с арбитром.

    Ранее Моуринью был обвинен ФА в ненадлежащем поведении, выражавшемся в комментариях относительно судьи матча против «Ливерпуля» Энтони Тэйлора. Этот инцидент произошел через несколько дней после того, как истек условный годичный запрет на посещение португальцем стадионов, который был наложен на него, когда он тренировал «Челси».

    Сообщается, что теперь Моуринью может быть запрещено находиться на аренах или на скамейке.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2016 01:12
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 30 октября 2016, 14:28

      Тренировки он уже сам не проводит,поручает помощникам .Ему бы ещё интервью запретили давать и в сочетании с запретом на посещение стадионов, был бы идеальный тренер!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 30 октября 2016, 11:13

      деградировал чувак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 30 октября 2016, 10:26

      Впечатление, что он может делать все что хочет и никто с ним ничего сделать не сможет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 30 октября 2016, 09:52

      Жозе в панике после того что наобещал на старте сезона

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 30 октября 2016, 09:26

      В Сибирь его,на ссылку...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 30 октября 2016, 09:22

      заговор против великого)) нельзя молчать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 30 октября 2016, 09:11

      Особенный перестает быть особенным(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 30 октября 2016, 08:59

      Все ополчились на Маура)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 30 октября 2016, 08:48

      В Порту ему дорога

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 30 октября 2016, 07:58

      Выслать его из страны - и дело с концом.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11