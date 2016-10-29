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    Конте: «Знаю, что сильные эмоции рискованны для сердца»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал свое эмоциональное поведение во время матчей.

    «Я знаю, что это немного рискованно для сердца. Однажды я попробую использовать GPS-мониторинг, чтобы его контролировать.

    Я предпочитаю здоровую пищу и занимаюсь бегом, чтобы сохранять форму. Предпочитаю избегать углеводов. Но когда я провожу время с женой и дочерью, бывает хорошо поесть спагетти. Мне нравится паста. Это не очень хорошо.

    Иногда я ем «Нутеллу», что тоже плохо. Когда есть время, я бегаю по 30–40 минут, меняя ритм. Но не слишком сильно.

    Я бегаю на тренировочной площадке. У нас четыре поля, я бегаю вокруг них и иногда пытаюсь вовлечь в это свой тренерский штаб», – сказал Конте.

    Источник: Mirror.co.uk

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    29.10.2016 01:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +889

      talgatnurzhanov2006 29 октября 2016, 07:10

      красава, есть возможность следи за собой.

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